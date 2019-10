Bundesliga-Reserve zu stark für TSV Lahm

Am dritten Spieltag der Kegler-Bezirksoberliga kassierten die Männer des TSV Lahm gegen den TSV Breitengüßbach eine klare 1:7-Niederlage.

Bezirksoberliga, Männer

TSV Lahm -

TSV Breitengüßbach II 1:7

Beim Spiel um eine Spitzenposition zeigten die Gastgeber eine schwache Leistung und verloren gegen den TSV Breitengüßbach II klar mit 1:7 und 2990:3076 Holz.

Steffen Engelhardt (508/173) spielte 122, 125, 130 und 131 Kegel und gewann gegen den Güßbacher Michael Schneider (488/128), der 126, 126, 120 und 116 Holz erzielte, nach einem 0:2-Satzrückstand noch dank der besseren Holzzahl. Im anderen Duell hielt Edwin Zang (545/195) mit 137, 147, 134 und 127 Kegeln gegen Zoltan Hergeth (565/209) drei Sätze voll dagegen, führte mit 2:1, ehe der bundesligaerfahrene Güßbacher im vierten Durchgang mit 164 auftrumpfte.

Die Vorentscheidung fiel in der Mitte. Der Lahmer Tobias Böhm (463/147) verlor mit seinen Satzleistungen von 110, 120, 123 und 110 Kegeln drei Durchgänge gegen Patrick Leitner (503/140), der 132, 117, 139 und 115 Holz spielte. Auch Daniel Stang (487/150) zog mit 110, 131, 122 und 124 Kegeln bei 1,5:2,5 Satzpunkten gegen Thomas Kaiser (497/165), der 122, 131, 119 und 125 Holz erreichte, den Kürzeren.

In beiden Schlussduellen entschied bei Satzgleichheit die höhere Gesamtholzzahl zugunsten der Gäste. Ralf Dierauf (502/160) spielte gleichmäßig 129, 126, 125 und 122 Kegel, hatte aber gegen Tobias Stark (519/160), der nach 123, 134, und 109 im vierten Satz mit 153 Holz explodierte, nichts zu bestellen. Helmut Lutter (485/141) unterlag mit 121, 121, 119 und 124 gegen Bastian Schuhmann (504/156), der 118, 113, 129 und 144 Holz erzielte.

Bezirksliga, Herren

Gut Holz Michelau -

Baur SV Burgkunstadt II 4:4

Mit einer neuen Bestleistung (3014:3059) boten die Michelauer den Burgkunstadtern Paroli.

V. Straßner (487/135) sah in allen vier Sätzen gegen den Burgkunstadter Seb. Kestel (569/197) kein Land. P. Thyroff (503/141) glich mit 3:1 Sätzen gegen das Duo K. Naujoks (225/69)/Seb. Krötter (258/86) für Gut Holz aus. Nach Sätzen ausgeglichen verliefen die Duelle in der Mitte. T. Wiemann (534/186) gewann gegen T. Sachs (512/161), doch Y. Wasikowski (474/155) unterlag gegen den Baur-Kegler H. Zapf (505/ 167). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste schon 71 Kegel auf der Habenseite. Für einen Punkt mussten die Michelauer beide Schlussduelle gewinnen. Das gelang M. Dorst (500/151) mit 3:1 Sätzen gegen B. Schmidt (480/ 131). T. Zirkelbach (516/155) behielt beim 2:2 gegen W. Lutter (510/163) mit sechs Holz die Oberhand und sicherte den Michelauern das Unentschieden.

Bezirksliga Süd/West II, U18

JSpG Burgebr./Burgwindh. -

JSpG Lichtenf./B'kunst. 0:6

Einen 6:0-Sieg bei 1519:2034 Holz holte die JSpG Lichtenfels/Burgkunstadt in Burgebrach. Gästespieler Sharujan Sivanesan (517/134) deklassierte mit 4:0 Fabian Wurm (384/94). Benedikt Wagner (464/139) holte mit 3:1 Sätzen gegen Luca Engefehr (456/113) den Punkt zum 0:2. Die Schlussduelle waren eine klare Angelegenheit der Geschwister Rießner, die mit 4:0 Sätzen ihre Duelle gewannen. Marco (528/ 185) siegte gegen Felix Ehrlich (456/113) und Shanja Rießner (525/145) behielt gegen Felix Wurm (278/48), der nach 76 Wurf verletzt aufgab, die Oberhand.

DCU-Verbandsliga West, Herren

SG 1912 Dittelbrunn -

FC Lichtenfels 2577:2587

Im ersten Punktspiel der Saison erkämpfte sich der FC Lichtenfels einen knappen Sieg bei der SG Dittelbrunn. Von Beginn an kämpften die Akteure um jeden Kegel. Der FCler M. Lasson-czyk (442) siegte gegen P. Jestädt (434), während W. Treubel (427) gegen N. Grosch (440) unterlag. In der Mitte schien sich eine Entscheidung anzubahnen, denn die Hausherren bauten ihre Führung auf 45 Kegel aus. M. Kraus (440) behielt zwar gegen M. Pöhlmann (420) die Oberhand, doch W. Kraus (406) war gegen den Tagesbesten G. Hünnerkopf (466) chancenlos. Am Ende hielten sich A. Reuß (425) und Chr. Schraut (424) die Waage, während der Lichtenfelser W. Stäblein (447) gegen E. Popp (393) den Rückstand verkürzte und das Blatt noch wendete. lipp