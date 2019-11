Bundesliga-Nachwuchs in Topform

In der B-Jugend-Bayernliga kam es in der BGS-Sporthalle zum Spitzenspiel zwischen dem auf Platz drei liegenden HSC 2000 Coburg und dem TSV Niederraunau, der einen Punkt und einen Platz Vorsprung hatte. Es war klar, dass nur der Sieger weiter auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Erlangen bleiben würde.

Da auch der zweite Platz zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt, gingen beide Mannschaften hoch motiviert in diese Partie.

B-Jugend Bayernliga Jungen

HSC 2000 Coburg - TSV Niederraunau

Während bei den Gastgebern schon länger Max Woldrich verletzungsbedingt fehlt, traf es die Gäste noch härter. Die beiden Auswahlspieler Gabriel Scholz, der beste Torschütze der Niederraunauer, und Torhüter Julian Lohner, fehlten. Die Gäste legten vor, Coburg glich postwendend aus. Beim 4:4 hielt Paul Hempel einen Siebenmeter, allerdings blieb Niederraunau in Ballbesitz und legte kurz darauf durch den starken Nico Schmidt wieder vor. In diesem Rhythmus ging es weiter, bis Connor Ganz beim 6:6 seinen dritten Treffer erzielte.

Beide Teams fanden im Angriff gute Lösungen, vernachlässigten jedoch die Abwehr, die teilweise einem sprichwörtlichen "Schweizer Käse" ähnelte.

Der eingewechselte HSC-Torsteher Merlin Mandlik zeigte einige schöne Paraden, so dass die Coburger Jungs nach einem Fünf-Tore-Rückstand mit vier Toren am Stück auf 10:11 verkürzten. Pavels Valkovskis gelang Sekunden vor der Pause der Ausgleich.

Niederraunau legte bis zum 18:19 immer ein Tor vor. Leo Valkovskis, dem Jüngsten im Team, war es vorbehalten, mit einem souverän verwandelten Siebenmeter für die erste HSC-Führung zu sorgen. Die Gäste glichen zwar anschießend wieder aus, aber jetzt drehten die Jungs von Trainer Dorian Wagner auf. Nach einem überragenden Treffer von Danil Dyatlov erzielte Pavels Valkovskis die 25:24-Führung. Nach einem feinen Pass von Connor Ganz erhöhte Leo Usbeck auf zwei Tore.

Jonas Ratschker machte schließlich 20 Sekunden vor dem Ende alles klar. Es war zwar nicht unverdienter, aber doch sicher ein glücklicher Sieg für die HSC-Jungs.

HSC 2000 Coburg: Paul Hempel / Merlin Mandlik - Connor Ganz, Jonas Ratschker und Pavels Valkovskis je 7, Nicolas Drabek 3, Lasse Schartl 2, Leo Usbeck 1, Leonards Valkovskis 1/1, Anton Pötzl, Loris Hartung, Til Schreiber.

C-Jugend Bayernliga Jungen

TSV Roßtal - HSC Coburg 22:31

Die C-Jugend des HSC 2000 trat in der Bayernliga im siebten Saisonspiel bereits zum fünften Mal auswärts an. In Roßtal musste man auf Leonard Stern sowie verletzungsbedingt auf Lenni Kücker verzichten. Da die C2 parallel ihr Spitzenspiel in Helmbrechts zu absolvieren hatte, standen lediglich acht Feldspieler im Kader. Diese machten ihre Sache jedoch hervorragend. Mit der bislang besten Abwehrleistung der Saison wurden die Gastgeber ein um das andere Mal ins Zeitspiel gezwungen. Wenn dann Würfe durchkamen, waren sie meist die Beute von Marco Huber im Tor.

Jonathan Thaler dirigierte die Abwehr laut- und kampfstark, Olivier Graczyk und Jakob Zimmermann gewannen auf den Halbpositionen fast jeden Zweikampf, und Til Schreiber und Jesper Schartl "klauten" sich immer wieder Bälle von der Außenposition. Letzterer bot eine überragende 1. Halbzeit und erzielte bis zur Pause fast die Hälfte der Coburger Treffer.

Leo Valkovskis und Lo Hartung dirigierten das Angriffsspiel und überzeugten mit dynamischen Würfen und schönen Anspielen, und auch Moritz Knauer kreierte sich einige schöne Chancen, hatte aber etwas Pech im Abschluss. Es war auch für die zahlreich mitgereisten Fans toll zu sehen, dass sich alle Spieler super für das Team einsetzten und richtig Lust zeigten, den Unterschied über eine aggressive Abwehr herzustellen.

Am Sonntag kommt nun der TSV Indersdorf in die heimische BGS-Halle, die auch weiterhin möglichst eine uneinnehmbare Festung sein soll.

HSC 2000 Coburg: Marco Huber - Jesper Schartl und Loris Hartung je 6; Leonards Valkovskis und Til Schreiber je 5, Olivier Grczyk und Jonathan Thaler je 3, Jakob Zimmermann 2, Moritz Knauer 1. mrö