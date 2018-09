Bund Naturschutz sucht bemerkenswerte Bäume

Zu einem Fotowettbewerb ruft die Kreisgruppe Coburg des Bundes Naturschutz auf. Gesucht werden "Coburgs bemerkenswerte Bäume in Stadt und Land" - so der Titel des Wettbewerbs.

Jeder kann teilnehmen, der seine Baum-Fotos im Format 20x30 Zentimeter bis zum 23. September einsendet, ausgedruckt oder per Datei.

Die schönsten Baumbilder finden dann vom 7. Oktober bis 31. Dezember einen Ehrenplatz

in der Ausstellung der Kreisgruppe im Naturkunde-Museum. Vom 7. Oktober bis 7. Dezember hat jeder Museumsbesucher die Möglichkeit, seine Stimme für ein Baumfoto abzustimmen. Die Fotografen der beliebtesten Fotos können sich dann auf ein Anzuchtset mit Bio-Saatgut freuen. Auf die ersten drei Fotos wartet zudem ein Überraschungspreis.

Wer Fotos abgeben will, kann dies in der Bund-Natur-Geschäftsstelle Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr tun. Oder per E-Mail an coburg@bund-naturschutz.de. red