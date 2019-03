Bund Naturschutz sammelt Müll am Biotop

Die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz in Bayern lädt am Samstag, 9. März, ab 10 Uhr zum Müllsammeln am Schönbrunner Biotop ein. Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Weltwassertages rufen die "Partner für den Main" auf, gemeinsam an den Ufern des Mains und dessen begleitenden Seen Müll einzusammeln. Zum siebten Mal in Folge organisieren daher auch das BN-Umweltbüro Lichtenfels mit den Royal Rangers diese Aktion. Auch in diesem Jahr werden wieder viele fleißige Hände zum Schutz der Umwelt gesucht - Gäste sind willkommen. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ortseingang Schönbrunn von Reundorf kommend. Das Ende ist gegen 13 Uhr angedacht. Wichtig für die Helfer ist, dass Handschuhe, warme Kleidung, feste Schuhe und Eimer mitgebracht werden - die Müllsäcke stellt der BN. red