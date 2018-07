Bund Naturschutz organisiert Wanderung

sek



Der Bund Naturschutz organisiert am Freitag, 6. Juli, um 17 Uhr eine naturkundliche Wanderung zur Kernzone Ofenthaler Berg. Diese liegt nördlich von Hammelburg und umfasst etwa 51 Hektar Erweiterungsgebiet des Biosphärenreservat Rhön . Tobias Gerlach vom Biosphärenreservat Rhön und Oskar Jungklaus vom Bund Naturschutz geben Auskunft zu den Veränderungen im Artenspektrum, seitdem die Kernzone aus der Nutzung des Menschen genommen wurde. Treffpunkt ist am Heinrich-Schmitt-Platz in Hammelburg.