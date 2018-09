Bund Naturschutz organisiert Obstbörse

Viele Menschen haben Obst in ihrem Garten und können aus verschiedenen Gründen nicht die ganzen Mengen verwerten. Die Obstbörse des Bundes Naturschutz bringt Menschen, die Obst suchen, und solche, die Obst anbieten, zusammen. Äpfel, Birnen, Mirabellen, Nüsse, Quitten und alles weitere, das man gerne mit anderen teilen möchte, ist gefragt. Der Bund Naturschutz ist zu erreichen unter Telefon 09561/95762, per E-Mail an coburg@bund-naturschutz.de oder auf der Hompage www.coburg.bund-naturschutz.de. red