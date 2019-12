Bund Naturschutz lädt zum Stammtisch ein

Der nächste öffentliche Stammtisch des Bundes Naturschutz, Ortsgruppe Höchstadt, ist am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im ASV-Sportheim. Themen diesmal sind die Waldwanderung am Dreikönigstag, 6. Januar, in Ailsbach und ein Jahresrückblick. red