Bund Naturschutz kümmert sich um Kiebitze

Die Ortsgruppe Adelsdorf des Bundes Naturschutz (BN) berichtete unlängst bei ihrer Jahreshauptversammlung im Landhotel "Drei Kronen" über ihre Tätigkeiten und gab einen Ausblick auf das aktuelle Jahr.

Helmut König, Orts- und Kreisvorsitzender des BN, informierte zunächst über das abgelaufene Jahr. Zu Beginn des Jahres wurde für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" intensiv geworben. Mit einem Infostand, einer eigenen Facebook-Seite und einem mit 70 Personen gut besuchten Vortrag wurde auf den hohen Verlust an Insekten und Vögel und auf mehr Artenschutz hingewiesen. Mit der Unterstützung eines Nebenerwerblandwirts legte man drei Blumenwiesen an.

Die Gemeinde konnte davon überzeugt werden, einen Weg für freilaufende Hunde aus einem potenziellen Brutgebiet für Kiebitze zu verlegen. "Das unterstützt auch die kreisweite Hilfe für Kiebitze, und dafür sind wir sehr dankbar", erklärte König. Die gemeinsame Aktion mit der Naturschutzbehörde startet im März ins dritte Jahr.

Für den Hornissen-Schutz in einem Wohngebiet hat man mehrere unterschiedliche Nistkästen angebracht, um den Insekten eine stressfreie Behausung anzubieten und damit die Anwohner zu entlasten. Bei Mäharbeiten im Vogelschutzgebiet Mohrhof war man ebenso dabei wie beim Abfischen des Blätterweihers. Beim Aufbau des Klimaschutzwürfels wurde geholfen.

Die Vortragsreihe "Neue Technologien kennenlernen" mit renommierten Wissenschaftlern war ein voller Erfolg. Bei beiden Veranstaltungen konnten an die 70 Gäste begrüßt werden. Am Dorffest nahm man teil, führte diverse Wanderungen durch und unterstützte die Schule Adelsdorf mit einer Spende. Negativ wurde das neue Baugebiet "Steigerwaldblick" in Neuhaus beurteilt, eine Hütte am Brandweiher steht noch auf der Abarbeitungsliste.

Für 2020 sind wieder mannigfaltige Veranstaltungen geplant. Die besonders eindrucksvollen Vogelstimmenwanderungen will man heuer sogar zweimal durchführen. red