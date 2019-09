Bund investiert 14,7 Millionen in Neubau

Gute Nachricht aus dem Bundesfinanzministerium: Die Finanzierung des neuen Bamberger Zollstandorts steht. Wie der Bamberger Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) mitteilt, investiert der Bund 14,7 Millionen Euro in das Projekt auf dem Muna-Gelände.

Mit dem Neubau in Bamberg sollen Synergien für das Zollamt Bamberg sowie für die Hauptzollämter Schweinfurt und Regensburg genutzt werden.

"In erster Linie ist das eine gute Nachricht für die Zollbeamten, die sich nun auf moderne und ordentlich ausgestattete Büros und Räumlichkeiten freuen können. Der aktuelle Zustand ist einfach nicht mehr tragbar", so Andreas Schwarz.

Entlastung für die Innenstadt

"Der Neubau ist eine großartige Sache für uns Zöllner. Diese zukunftsorientierte Entscheidung sichert den Standort Bamberg über Jahre hinaus", äußert sich Jochen Göller von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft Oberfranken-West.

Mit dem Neubau auf dem Muna-Gelände wird der Zoll in Bamberg gebündelt. Damit müssen auch Schwerlasttransporter für Zollangelegenheiten nicht mehr in die Innenstadt fahren. "Wir sorgen ganz nebenbei damit auch für eine spürbare Verkehrsentlastung. Das bedeutet weniger Lärm für die Anwohner und eine Entlastung für die Umwelt in der Stadt", so Schwarz abschließend. red