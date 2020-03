Bund fördert Sanierung der Festhalle

Die Marktgemeinde Tettau kann sich über Bundesmittel für die Sanierung ihrer Sport- und Festhalle freuen. Wie der Coburg/Kronacher

Wahlkreisabgeordnete Hans Michelbach am Mittwoch in Berlin erläuterte, wurden jetzt eine Million Euro aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Projekt bewilligt.

"Der Andrang bei diesem Programm ist groß und der Wettbewerb um die Mittel entsprechend hart. Umso mehr freue ich mich, dass das neue Förderprogramm in unserem Wahlkreis Unterstützung für die Kommunen bringt und die Bürgerinnen und Bürger einem Sanierungsschritt entgegensehen", gratulierte Michelbach zum Erfolg der Tettauer Bemühungen.

Mit Tettaus Erstem Bürgermeister Peter Ebertsch habe es

eine gute Zusammenarbeit gegeben. Er hoffe, dass auch die weiteren Abschnitte der Hallensanierung Unterstützung aus dem Förderprogramm erhielten.

Der Wahlkreisabgeordnete hatte sich beim zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer für die Förderung des Tettauer Projektes eingesetzt. Michelbach forderte die anderen Wahlkreiskommunen auf, ebenfalls die Möglichkeiten des Förderprogramms zu nutzen. "Ich werde mich für jeden einzelnen Antrag ebenso einsetzen wie für den Antrag der Marktgemeinde Tettau", unterstrich Michelbach.

Vielfältige Nutzung

Die Marktgemeinde Tettau hatte in ihrem Antrag die vielfältige Nutzung der Halle für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen geltend gemacht. Zudem hatte sie auf deren anerkannt überregionale Bedeutung in der Rennsteigregion verwiesen. Mit Unterstützung der Bundesmittel sollen ein behinderten- und altersgerechter Eingangsbereich nebst Zugang zu den Sanitäranlagen hergestellt werden.

Vorgesehen ist ferner eine energetische Gebäudesanierung, die Erneuerung der kompletten Bühne einschließlich Bühnen- und Beschallungstechnik, die Installation einer Verdunkelungsanlage, die Umgestaltung der Tribüne, die Schaffung eines zweiten Rettungsweges sowie die Modernisierung des Sicherheits- und Brandschutzkonzeptes.

Das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und soll zur Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen. Es wurde 2018 aufgelegt. Die ersten Förderungen wurden 2019 ausgereicht.

202 Millionen Euro bereitgestellt

Für 2019 und 2020 wurden insgesamt 202 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt sowie für das aktuelle Jahr zusätzlich 330 Millionen Euro Form von Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungsermächtigungen sind Mittel, über die aktuell bereits verfügt werden kann, die aber erst im Folgejahr ausgezahlt werden können. red