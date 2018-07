Bummeln und Trödel

Die Termine für die beliebten Flohmärkte auf dem Kulmbacher Festplatz stehen fest. Gemütlich bummeln und zwischen Tand und Trödel so manchen "Schatz" entdecken: Flohmärkte sind bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Auch in der Stadt Kulmbach gibt es für Schnäppchenjäger tolle Möglichkeiten, fündig zu werden. An folgenden Terminen finden auf dem Festplatz am Schwedensteg in Kulmbach in diesem Jahr noch verschiedene Flohmärkte statt:7. und 21. Juli; 15. August; 8. und 29. September sowie am20. Oktober. An diesen Tagen steht der Festplatz am Schwedensteg nur eingeschränkt als Parkfläche zur Verfügung. Die Stadt bittet um Verständnis. red