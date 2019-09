Frederic Hormuth eröffnet am Freitag, 27. September, mit seinem Programm "Bullshit ist kein Dünger" den Kissinger Kabarettherbst 2019. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Und aus diesem Bullshit erwächst nichts Produktives. Da kommt Frederic Hormuth ins Spiel. Wenn er die Bühne betritt, hält er mit seinem roten Notaus-Taster die Maschinerie unseres hochtourigen Alltags an, um zu schauen, was passiert ist und wen es wie erwischt hat. Um kabarettistisch Erste Hilfe zu leisten mit hochdosierten Gags und Songs, die sich wie ein schützender Verband auf die Hirnwindungen legen. Mehr Unterhaltung und Einsichten kann man für einen Tastendruck nicht bekommen. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Sven Klügl