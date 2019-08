Aus einem Hinterhof in der Jahnstraße wurde zwischen Donnerstag und Sonntag ein blau-gelbes Fahrrad der Marke Bulls im Wert von 450 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, welches durchtrennt und an der Örtlichkeit hinterlassen wurde. Wer etwas Verdächtigtes gesehen hat, möchte sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 in Verbindung setzen.