Bulldogs locken Besucher

Zum achten Treffen der Bulldogfreunde Seigelstein kamen 210 Schlepperfreunde und präsentierten stolz ihre Gefährte. Mehr als 1000 Besucher begutachteten die Fahrzeuge, fast alle Marken waren vertreten - von A wie Allgaier bis Z wie Zetor. Am stärksten vertreten waren Fendt und Eicher mit je 32, gefolgt von Deutz mit 19 und IHC mit 16 Traktoren.

Bulldogs vom Baujahr 1940, vier Lanz, bis Baujahr 1917, Deutz und neue Marken wie New Holland, Kubota, Lovol konnte man bewundern. Erfahrungen wurden ausgetauscht und Tipps und Ratschläge weitergegeben. Jeder konnte für sich was mit nach Hause nehmen, sei es zwecks Beschaffung von Teilen, Lösungen von Schwierigkeiten oder Anschaffungen.

Am weitesten, nämlich 87 Kilometer, fuhr Stefan Schonungen aus Unterspießheim mit seinem Massey Ferguson BJ 1977 und bekam dafür den Pokal für die weiteste Anreise. Den Pokal für die größte Gruppe nahm der Stammtisch "Laibaröser" mit nach Hause - die Mitglieder waren mit 14 Schleppern vertreten.

Klemens Schirner aus Stackendorf bekam mit seinen 89 Jahren zum dritten Mal den Pokal als ältester Bulldogfahrer.

Viele Kinder brachten auch wieder ihre Tretbulldogs mit, bekamen viel Applaus bei ihrer Rundfahrt und freuten sich über ihr Geschenk.

Den ganzen Tag über wurde gezeigt, wie mit einer alten Hackmaschine in den 60er Jahren mühsam und nicht ungefährlich das Reisig zerkleinert wurde. Die "Rohölvernichter" aus Dürrbrunn präsentierten ihre alten Motorsägen, die zum Teil von zwei Mann bedient werden mussten, und schnitten präzise und langsam (fehlende PS!) Scheiben von riesigen Holzstämmen.

Höhepunkt war einmal mehr die Rundfahrt, die trotz des Neubaus der Kanalisierung möglich gemacht wurde. Stolz winkten die Bulldogfahrer den am Straßenrand stehenden Besuchern zu. Das "Pfopfern" der alten und das Schnattern der neuen Bulldogs, der Geruch nach Öl und Diesel sowie das ganze Flair brachten so manchen zum Träumen. Die meisten freuen sich schon auf das nächste Treffen in zwei Jahren in Tiefenpölz. red