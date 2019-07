Die Bulldog-Oldtimerfreunde Haßberge/ Steigerwald/nördlicher Landkreis Schweinfurt laden für den Freitag, 26. Juli, zum Stammtisch ein. Er beginnt um 19.30 Uhr im Sportheim des Riedbacher Gemeindeteils Kleinsteinach. Dabei werden unter anderem Filme vom mehrtägigen Vereinsausflug gezeigt, heißt es in der Ankündigung. In dem Dorf fanden in der Vergangenheit bereits Oldtimer-Treffen mit vielen Fahrzeugen statt. red