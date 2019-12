Büttner will Krämer beerben

"Die Mitglieder stehen alle hinter mir, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht", sagt der Marktgemeinderat Bernd Büttner von der Liste Bürgernähe (BN). Der 64-Jährige tritt im Markt Heiligenstadt bei der Kommunalwahl im März als Bürgermeisterkandidat der BN an.

"Wir haben gemeinsam überlegt, wie es mit der Gemeinde weitergehen soll, denn es sind in den nächsten sechs Jahren große Maßnahmen zu bewältigen. Das sollte jemand leiten, der in die Entscheidungen eingebunden war", erklärt Büttner und zählt einige der Themen auf: Breitband, Hort, Kinderkrippe und die Sanierung und Zukunftssicherung der Wasserversorgung. "Hier kommen riesige Probleme auf uns zu", meint Büttner.

Der 64-Jährige plant, nur eine Periode lang das Bürgermeisteramt innezuhaben. In einer möglichen Amtszeit will er die Themen anpacken und aufarbeiten, damit danach ein Jüngerer die Geschäfte übernehmen könnte.

"Die Menge der Aufgaben sind für einen Neuling schwer. Wenn sich nichts ändert, läuft Heiligenstadt Gefahr, in der Konkurrenz mit anderen Gemeinden weiter in Rückstand zu geraten", erklärt Büttner.

Zeit für einen Wechsel

Er sagt, dass für ihn das Wichtigste sei, dass endlich ein Politikwechsel komme: "Es darf nicht über den Kopf der Bürger hinweg entschieden werden, sondern man muss gemeinsam mit allen etwas entwickeln."

Die BN hält seit Jahren zwei Bürgerversammlungen in den Ortschaften. "Die sind gut besucht und die Bürger können offen äußern, was ihnen auf dem Herzen liegt", erzählt der Bürgermeisterkandidat.

Hier seien schon viele gute Ideen gekommen, die die BN dann in den Marktgemeinderat gebracht habe: "Zum Beispiel das Baugebiet am Gründlein. Ich freue mich über Ideen der Bürger, denn ich bin ja nicht der Liebe Gott, der alles weiß."

Bernd Büttner ist in Heiligenstadt geboren und aufgewachsen. Er ist gelernter Koch, Bäcker und Konditor und hat eine Bäckerei, die er verkaufen wird. Er hatte 40 Angestellte und konnte sich dadurch Erfahrungen in der Mitarbeiterführung und als Unternehmer aufbauen. "Mich erschüttern nur noch drei Menschen: meine Frau und meine beiden Töchter, sonst nichts", erzählt er und lacht. Büttner findet, "dass der patriarchische Führungsstil nicht mehr angesagt ist, sondern dass man in Firmen und Verwaltungen die Mitarbeiter einbinden sollte".

Alternative bieten

Um den Heiligenstadtern eine echte Wahlmöglichkeit zu bieten, hat er sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen, denn er sieht einige Defizite: "Bisher hat die Gemeinde, bis auf den Heiligenstädter See, immer nur Pflichtaufgaben wahrgenommen." Er wolle Leben in die Kultur und die Infrastruktur für einen guten Tourismus bringen.

Büttner sieht "das Leben als ständigen Wandel und ist der Ansicht, dass man sich nicht auf dem Geleisteten ausruhen darf, sondern Konzepte für die Zukunft entwickeln muss". Auch müsse die Jugend- und Vereinsarbeit gefördert werden. Er ist seit 54 Jahren Mitglied im Sportverein: "Es ist toll, was Vereine für die Gesellschaft tun." Er kann sich auch vorstellen, dass die Gemeinde aktiv wird bei den "unvollendeten Baumaßnahmen am Heiligenstädter Hof." Büttner will weiter offen sein und Themen direkt ansprechen: "Man kann nie dumm fragen, nur dumm antworten."