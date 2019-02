Büttenabende sind ausverkauft

Wie der Veranstalter der Riedenberger Büttenabende mitteilt, sind sowohl die beiden Büttenabende, als auch Jugend in der Bütt am 16., 17. und 23. Februar restlos ausverkauft. Um den brandschutztechnischen Vorschriften Folge zu leisten, dürfen aus Si cherheitsgründen nur Gäste mit Eintrittskarte eingelassen werden. Wegen der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten an der Turnhalle werden die Gäste gebeten am Gemeindezentrum zu parken. Von dort fährt ab 18.15 Uhr ein Shuttleservice zum Kinderdorf. Nach dem Ende des Programms fährt der Shuttlebus noch eine Stunde lang den Parkplatz am Gemeindezentrum an. bes