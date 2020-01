Büttenabend ist restlos ausverkauft

Der Büttenabend der "Langstädter Fousanachter", der am Samstag, 18. Januar, um 19.33 Uhr in der Festhalle am Schulzentrum Küps stattfindet, ist restlos ausverkauft. Somit sind auch an der Abendkasse keine Karten mehr erhältlich. Für die Veranstaltungsbesucher aus Oberlangenstadt, Nagel und Hummenberg wird für den Veranstaltungstag ein kostenloser Bustransfer angeboten. Der Bus fährt von 18 bis 19 Uhr zur Festhalle Küps. Es werden in dem Zeitraum alle Bushäuschen, beginnend im oberen Dorf, Alte Schule, Nagel, B 173 und Hummenberg mehrfach angefahren. Die Heimfahrt beginnt ab circa 30 Minuten nach der Veranstaltung für eine Stunde lang, je nach Bedarf. Wer die kostenlose Busverbindung nutzen möchte, sollte sich zur besseren Übersicht bei Micha Stadelmann (09264/995432 oder 0160/92288075) anmelden. red