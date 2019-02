Die "Mimetzer Krouha" laden zu ihrem Büttenabend am Rosenmontag, 4. März, ein. Viele Akteure auf der Bühne werden den Zuschauern einen lustigen und unterhaltsamen Abend bieten, der anschließend in eine große Party mit Barbetrieb bis in die Morgenstunden übergehen wird. Ein großer Teil des Erlöses wird wieder einem guten Zwecke zugutekommen. Der Büttenabend findet in der Alten Turnhalle in Mitwitz statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es noch bei Schreibwaren Nikol Rüger in der Ludwig-Frh.-v.-Würtzburg-Straße 8. red