Büßer waren nicht erbaulich genug

Am Karfreitag wird des Todes Jesu am Kreuz gedacht. In Herzogenaurach gab es im 18. Jahrhundert am Karfreitag eine umfangreiche Prozession, an der sich viele Bürger beteiligten. Sie führte auch zahlreiche Besucher aus der Umgebung in die Stadt. Mit der Säkularisation kam die Ausübung der Prozession zum Erliegen.

Die Karfreitagsprozession in Herzogenaurach war vermutlich von Pfarrer Johann Georg Ruppert eingeführt worden, der hier von 1662-1691 sein Amt versah. 1790 erschien im "Allgemeinen Archiv für die Länder und Völkerkunde", das Friedrich Hirsching in Leipzig herausgab, eine lange und mit kritischen Zwischenbemerkungen versehene Beschreibung der Prozession. Danach begann die Prozession am Karfreitag nachmittags 13 Uhr und zählte über 600 Teilnehmer, die sich ihre Mitwirkung zur Ehre anrechneten. Die Ausführenden der Prozession konnten sich über etwa die dreifache Anzahl von Zuschauern freuen, darunter auch die in Erlangen residierende - protestantische - Markgräfin Sofie Caroline (1737-1817) von Bayreuth.

In der ersten Gruppe der Prozession wurden zunächst chronologisch die Ereignisse des Sündenfalls vorgeführt: diesem Frühstadium des biblischen Menschen waren der zwölfjährige Jesus und kindliche Kreuzschlepper beigeordnet. Darauf folgte Melchisedek, der das Hohepriesteramt Jesu versinnbildlichte (1. Moses 14, 18-20), dann die Kundschafter des Moses mit der Weintraube (4. Moses 13, 1-27), schließlich die Bundeslade, alles Symbole des alttestamentlichen Opfers.

Die Bedeutung des sich anschließenden "Mohrenkönigs mit etlichen Mohren" ist nicht ganz klar. Johannes der Täufer und das Osterlamm symbolisierten deutlich das Opfer des Neuen Bundes.

Nach diesen zwei einleitenden Bildern begann die Darstellung der Passion: Der büßende Prophet Gad und der trauernde David wiesen auf die anschließende Ölbergszene hin. Hier zogen wieder Büßer mit, diesmal Erwachsene, mit seitlich ausgespannten Armen.

Derbkomische Gestalten

Die Gefangennahme Jesu wurde durch den unschuldig gebundenen Joseph angedeutet. Jesus selbst begleiteten die ins Derbkomische gezogenen Gestalten Malchus und Judas.

Der geblendete Samson und die Verspottung Jesu vor Herodes bildeten die nächste Szene. Ruben mit dem Rock des Joseph und der verwundete Sohn des Weinbergsbesitzers (Matth. 21, 33-46) standen als Gleichnis für die Geißelung Jesu, die als Figur mitgetragen wurde. Die sich geißelnden Büßer schlossen sich hier an.

König Salomon und der dornengekrönte Heiland wurden sodann in Bezug zueinander gesetzt, begleitet von Trägern mit Attributen wie Szepter, Krone, Wasserschüssel und dem Handtuch des Pilatus.

Die Kreuztragung war besonders reich ausgestattet: Abraham und Isaak als alttestamentliches Vorbild und der Kreuz tragende Jesus waren von einer Reihe Statisten umgeben: eine Judenschar, Soldaten, Simon von Cyrene, die beiden Schächer, Gerichtsknechte und schließlich erwachsene Kreuzschlepper.

Auch den Cruzifixus und seine Präfigurationen, Kain und Abel, begleiteten Ergänzungsfiguren: würfelnde Gerichtsknechte, Longinius und der bekehrte Hauptmann. Die Schlussgruppe bildeten der früher so beliebte Jonas, aus einem Walfisch heraussingend, und das Heilige Grab. Dieses wurde von den Geistlichen begleitet.

Der Tenor der Prozession war die Gegenüberstellung von alttestamentlichem Vorbild und dessen Erfüllung in Christus.

Nach der Besprechung im Werk Hirschings drängte Franz Ludwig von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, auf die Abschaffung der Prozession. Das Dekret des Würzburger Ordinariats an das Pfarramt Herzogenaurach erging am 18. März 1791. Es bestimmt, dass bei der so genannten "Beth- und Bußprozession" nur noch die wirklich erbaulichen Passionsbilder mitgetragen werden sollen, verkleidete Personen, Kreuzschleifer und Ausgespannte seien dagegen wegzulassen.

Der damalige Amtmann von Herzogenaurach, Joseph Theodor Roppelt, meldete für das Jahr 1791, "daß gedachte Procession unter alleiniger Mittragung der Bildnisse unsers leidenden Heilands ohne einige Unruhe am Charfreytag vor sich gegangen sey".

Am 4. April 1804 erfolgte das pfalzbayerische Verbot aller Prozessionen in Franken, außer jenen am Markustag, den Bitttagen und Fronleichnam. Damit endete gezwungenermaßen eine jahrhundertelange Tradition auch in Herzogenaurach.