Im denkmalgeschützten Haus am Kirchenplatz, unterhalb des Stadtmuseums, werden im Erdgeschoss Büros eingerichtet. Dem hat der Bauausschuss zugestimmt. Früher war dort das Obsthäusla beheimatet (Foto). In der Sonnenstraße 3 in Niederndorf darf Astrid Körner einen Friseursalon einrichten. Insgesamt lagen dem Gremium am Mittwochabend 16 Baugesuche vor. Foto: bp