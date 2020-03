Büro Wiesneth plant die neue Aischer Kita

Mit der Vergabe der Planung für die neue Kindertagesstätte "St. Theresia Kneipp" in Aisch - sowohl für das Objekt selbst als auch die Innenräume - beschäftigte sich am Mittwochabend der Haupt- und Finanzausschuss im Adelsdorfer Rathaus. In der ersten Stufe hatte es eine Anfrage bei verschiedenen Architekturbüros gegeben. Zwei Büros, die Wiesneth Architekten aus Fürth und die Gumbrecht Architekten aus Nürnberg, schafften es in die engere Auswahl.

Für die Abgabe eines Honorarangebotes sowie eine Projekterläuterung stellten sich die beiden Büros dann einer Runde, die unter anderem aus Pfarrer Thomas Ringer, der Abteilungsleiterin Soziale Dienste, Heike Zahnleiter, Rita Weller, Leiterin der katholischen Kindertagesstätten, und Hochbautechniker Sebastian Berger bestand. Eine Stunde hatten beide Firmen Zeit, ihre Vorstellungen darzulegen. "Kurios war, dass die Honorarangebote nur um 100 Euro auseinanderlagen", merkte Sebastian Berger an.

"Weil wir das Thema ,Kneipp‘ hatten, wollten wir das nicht allein entscheiden und es der katholischen Kirche überstülpen", rechtfertige Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) das Vorgehen bei der Vergabe des Auftrags, "das ist ein großes und wichtiges Projekt."

In der Sitzung des Gremiums trug das Büro Wiesneth den Sieg davon. Eingeplant waren 265 000 Euro, wobei die Firma Wiesneth mit ihrem Honorarangebot von 231 377,21 Euro deutlich darunter lag. Bereits Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals soll die Grundlagenplanung beginnen. bs