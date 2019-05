Bürgschaft und Märchenwald

Mit seinen Kooperationspartnern freut sich das E.T.A.-Hoffmann-Theater auf gleich zwei interkulturelle Theaterprojekte, die am heutigen Mittwoch in der Treffbar des Theaters Premiere feiern.

"Die Bürgschaft"

Die Schüler der Grund- und Mittelschule Hirschaid stammen aus den verschiedensten Nationen und lernen gemeinsam die deutsche Sprache und Kultur kennen. In Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin Saskia Botzner vom E.T.A.-Hoffmann-Theater haben sie sich im Unterricht mit der Ballade "Die Bürgschaft" beschäftigt und diese in die heutige Zeit übersetzt. In ihrer Version des Stückes gerät Irini in die Fänge eines skrupellosen Drogenbosses. Dieser erlaubt Irini, noch einmal ihre Oma zu besuchen. Dafür muss sich ihr Freund Sadick in seine Hände begeben, im Vertrauen darauf, dass Irini ihr Wort hält und zurückkommt.

"Im Märchenwald"

Im Rahmen des Nachmittagsangebotes "Spielzimmer" des Vereines "Freund statt fremd" wurde mit der Theaterpädagogik des E.T.A.-Hoffmann-Theaters der "AEO-Kids-Club" ins Leben gerufen. Bei den Proben in der Heidelsteigschule, Außenstelle Aufnahmeeinrichtung Oberfranken Bamberg, entstand das Theaterstück "Im Märchenwald". Durch eine Kooperation mit dem Musikzentrum Bamberg im Rahmen von "Unser Trick - Musik", wurde sogar eine musikalische Komponente darin eingebaut. "Unser Trick - Musik" (MZB) wird im Programm "Musik für alle" der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) gefördert. Unterstützt wurde die Durchführung des Projekts von der Regierung von Oberfranken. Die Kinder der Aufnahmeeinrichtung Oberfrankens erzählen spielerisch und mit Musik, was im Märchenwald alles passieren kann. Die Projektpräsentationen beginnen um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. red