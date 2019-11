Bürgerworkshop zum ISEK

Am heutigen Donnerstag, 21. November, findet um 19 Uhr der zweite Bürgerworkshop des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) in der Mehrzweckhalle an der Mittelschule in Baiersdorf statt. Ein Ende ist gegen 22 Uhr angedacht. Die Stadt Baiersdorf freut sich auf viele interessierte Bürger, die aktiv an der Zukunft Baiersdorfs mitgestalten möchten. Zudem ist es möglich, Ideen per E-Mail an baiersdorf@umbaustadt.de richten. red