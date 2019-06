Bürgervortrag: Wie gefährlich sind Blutergüsse?

Eine Bürgervorlesung am Montag, 24. Juni, informiert über Ursachen, Diagnostik und Therapie von Hämatomen.

Gerade noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Glück gehabt! Oder etwa doch nicht? Meist sind Blutergüsse tatsächlich harmlos.

Sie entstehen infolge stumpfer Verletzungen und heilen in der Regel innerhalb weniger Tage von selbst ab. Wann es aber doch sinnvoll ist, zum Arzt zu gehen, warum manche Menschen eher zu Blutergüssen neigen als andere, und was eigentlich die sogenannte PECH-Regel ist, darüber spricht Prof. Dr. Erwin Strasser, Oberarzt der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Holger Hackstein) des Universitätsklinikums Erlangen, in seiner Bürgervorlesung am Montag, 24. Juni, um 18.15 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche-Stadtmauer-Straße 11 in Erlangen. Die Zuhörer sind herzlich eingeladen, im Anschluss Fragen zu stellen.