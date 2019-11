Schlimpfhof 19.11.2019

Bürgerversammlungen stehen an

Im Markt Oberthulba findet die Bürgerversammlung in Schlimpfhof am Dienstag, 26. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Waldesruh" statt. In Hassenbach ist die Bürgerversammlung am Mittwoch, 27. November...