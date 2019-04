Bürgerversammlungen stehen an

In der Gemeinde Thundorf finden die Bürgerversammlungen statt. Auftakt macht am Montag, 8. April, Rothhausen. Hier kommen die Bürger im Sportheim zusammen. Am Mittwoch, 10. April, haben die Bürger im Sportheim von Thundorf das Wort. In Theinfeld findet die Versammlung am Donnerstag, 11. April, im Musikerheim statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. sek