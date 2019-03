Bürgerversammlungen stehen an

In der Gemeinde Oberleichtersbach stehen in den nächsten Tagen die Bürgerversammlungen an. Den Auftakt macht Oberleichtersbach am Dienstag, 12. März, im Hotel "Rhön-Hof". Für die Gemeindeteile Breitenbach und Mitgenfeld ist Mittwoch, 13. März, im Feuerwehrhaus in Mitgenfeld vorgesehen, in Unterleichtersbach findet die Versammlung am Dienstag, 19. März, in der Alten Schule statt, und den Abschluss macht der Gemeindeteil Modlos am Donnerstag, 21. März, in der Alten Schule. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. sek