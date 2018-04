Bürgerversammlungen stehen an

In den Gemeindeteilen findet im April Bürgerversammlungen statt. Start ist in Oerlenbach am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal. In Eltingshausen haben die Bürger am Mittwoch, 11. April, im Gemeindesaal bereits ab 19 Uhr die Gelegenheit, zu Wort zu kommen. Die Bürgerversammlung in Ebenhausen findet am Montag, 16. April, um 19.30 Uhr in der Turnhalle statt. In Rottershausen kommen die Bürger dann am Dienstag, 17. April, in der Turnhalle zusammen, und können ab 19.30 Uhr ihre Anliegen vorbringen und sich informieren. sek