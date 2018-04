Bürgerversammlungen stehen an

Die Bürgerversammlungen der Stadt Bad Brückenau finden ab Dienstag, 10. April, statt.Beginn ist an diesem Tag um 19.30 Uhr in der Georgi-Kurhalle. Am Donnerstag, 12. April, ist Römershag an der Reihe, die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Breitenbach. In Volkers ist die Bürgerversammlung am Donnerstag, 19. April, ab 19.30 Uhr im Sportheim, und für Wernarz und Staatsbad ist der Termin auf Mittwoch, 25. April, festgelegt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Badhotel im Staatsbad. sek