Bürgerversammlungen in Viereth-Trunstadt

Die Gemeinde Viereth-Trunstadt lädt zu Bürgerversammlungen ein. Der erste Termin findet am Montag, 18. März, um 19 Uhr in der Gaststätte Schlossbräu in Trunstadt statt. Der zweite ist am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in der Gaststätte Brauerei Mainlust in Viereth. Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Bürgerversammlungen keine privaten Einzelfälle, sondern nur gemeindliche Probleme von allgemeinem öffentlichen Interesse behandelt werden können. Ausgenommen sind ferner Anträge und Wünsche, für deren Erfüllung Bundes- und Landesbehörden oder andere, nichtgemeindliche Körperschaften, zuständig sind. red