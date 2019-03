Bürgerversammlungen in Untermerzbach

Die Gemeinde Untermerzbach lädt die Bevölkerung zu ihren Bürgerversammlungen ein. Termine sind: am Dienstag, 12. März, in der Gastwirtschaft "Greiffenclau" in Gereuth; am Mittwoch, 13. März, im VfL-Sportheim in Untermerzbach; am Dienstag, 19. März, in der alten Schule in Gleusdorf; am Mittwoch, 20. März, in der alten Schule in Memmelsdorf. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr geplant. red