Bürgerversammlungen in Oberhaid

Die Gemeinde Oberhaid weist auf ihre Bürgerversammlungen unter dem Motto "Der Bürger hat das Wort" in Oberhaid und in den Ortsteilen hin. Die nächsten Versammlungen finden am Mittwoch, 20. November, im Schulungsraum der Feuerwehr in Unterhaid und am Dienstag, 26. November, im Bürgerhaus in Oberhaid statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Bürgermeisters sowie diverse Anregungen und Anträge der Gemeindebürger. red