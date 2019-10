Bürgerversammlungen in Oberaurach

Die Gemeinde Oberaurach lädt die Bevölkerung zu Bürgerversammlungen in den Gemeindeteilen ein. Der Auftakt ist am Montag, 4. November, im Gasthaus Zenglein in Oberschleichach. Die weiteren Termine sind am Dienstag, 5. November, im Mehrzweckgebäude in Fatschenbrunn, am Mittwoch, 6. November, in der Gaststätte Roppelt in Trossenfurt, am Dienstag, 12. November, im Gasthaus Neundörfer in Kirchaich, am Mittwoch, 13. November, in der Festhalle Böllner in Dankenfeld, am Montag, 18. November, im Gasthaus Machtl in Neuschleichach, am Mittwoch, 27. November, in der Radsporthalle in Unterschleichach und am Donnerstag, 28. November, im Gasthaus Schaaf in Tretzendorf. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red