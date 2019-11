Bürgerversammlungen in Friesen und Neuses

Kronachs Erster Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein erinnert noch einmal an die Bürgerversammlungen in Friesen am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im dortigen Sportheim, und in Neuses am Donnerstag, 28. November, ebenfalls um 19 Uhr, im Gasthaus Richter. Im Mittelpunkt der Versammlungen wird der Verwaltungsbericht des Bürgermeisters stehen. Anschließend geht es mit den Wünschen und Anliegen der Friesener oder Neuseser Bürger weiter, die in der Versammlung Rede- und Antragsrecht haben. red