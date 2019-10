Bürgerversammlungen in der Stadt

Der Oberbürgermeister der Stadt Forchheim, Uwe Kirschstein (SPD), lädt alle Mitbürger des gesamten Stadtgebietes zu Bürgerversammlungen ein. Die Zusammenkünfte finden statt am Dienstag, 15. Oktober, im Stadtteiltreff im Katharinenspital; Donnerstag, 17. Oktober, im Sportheim Buckenhofen; Donnerstag, 24. Oktober, im Sportheim Kersbach; Dienstag, 5. November, im Sportheim Burk; Donnerstag, 7. November, in der Gaststätte "Hutstuben" in Reuth; Dienstag, 19. November, in der Gaststätte Greif in Kersbach; Donnerstag, 21. November, im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Die Tagesordnung beinhaltet die Einführung durch den Oberbürgermeister sowie die Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten mit Aussprache. red