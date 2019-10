Bürgerversammlungen in der Stadt Eltmann

Die Stadt Eltmann weist auf ihre Bürgerversammlungen in Eltmann und in den Stadtteilen hin: am Montag, 4. November, im Feuerwehrgerätehaus in Eschenbach, am Dienstag, 12. November, im Gasthaus Ibel in Dippach, am Mittwoch, 13. November, im Gasthaus Engel in Roßstadt, am Dienstag, 19. November, in der Stadthalle in Eltmann, am Montag, 25. November, im Gasthaus Bräutigam in Weisbrunn, am Dienstag, 26. November, im Pfarrsaal in Limbach und am Mittwoch, 27. November, im Gemeindehaus in Lembach. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Bürgermeisters Michael Ziegler, aktuelle Informationen über vorgesehene Maßnahmen sowie Wünsche und Anträge. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr geplant. red