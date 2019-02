Die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim weist auf folgende Bürgerversammlungen in Aidhausen und in den Gemeindeteilen hin: am Mittwoch, 13. März, im Kolpingheim in Aidhausen; am Freitag, 15. März, im Gasthaus "Schmittbrunnen" in Happertshausen; am Montag, 18. März, im Jugendheim in Nassach; am Mittwoch, 20. März, im Sportheim in Friesenhausen; am Montag, 25. März, in Kerbfeld. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Bürgermeisters und eine allgemeine Aussprache. red