Bürgerversammlungen im Markt Egloffstein

In den nächsten Tagen finden im Markt Egloffstein mehrere Bürgerversammlungen statt. Der Bürgermeister wird einen Bericht geben und über laufende Maßnahmen berichten. Die Bürger können über Anträge, welche gemeindliche Angelegenheiten betreffen, Themen zur Behandlung in den Gemeinderat einbringen. An folgenden Terminen finden die Bürgerversammlungen statt: Mittwoch, 27. November, im Mehrzweckhaus Affalterthal; Freitag, 29. November, im Bürgerhaus Hundshaupten; Montag, 2. Dezember, im Gasthof "Zur Post" in Egloffstein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red