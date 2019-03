Die diesjährigen Bürgerversammlungen im Markt Bad Bocklet finden wie folgt statt: in Großenbrach im Haus der Dorfgemeinschaft am Dienstag, 2. April; in Aschach in der Zehnthalle am Donnerstag, 4. April; in Bad Bocklet im Pfarrsaal am Dienstag, 9. April; in Steinach im Gasthaus Schneider für Steinach, Roth, Hohn und Nickersfelden am Donnerstag. 11. April. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. sek