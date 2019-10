Lisberg 14.10.2019

Bürgerversammlungen der Gemeinde Lisberg

Die Gemeinde Lisberg lädt zu Bürgerversammlungen ein: am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Alten Kurhaus in Trabelsdorf und am Montag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus in Lisberg. red