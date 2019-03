Bürgerversammlungen beschäftigen Räte

Baugenehmigungen, Bebauungsplan und Bürgerversammlung waren unter anderem Themen des Gemeinderats bei der jüngsten Sitzung. Johannes Hahn vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Bad Kissingen erläuterte den Oberleichtersbacher Gemeinderäten die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan "Buchrasen IV". Durch geringfügige Änderungen konnten nun alle Einwendungen entkräftet werden. Die Gemeinderäte beschlossen, den geänderten Bebauungsplan "Buchrasen IV" erneut auszulegen.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Behandlung der Anträge aus den diesjährigen Bürgerversammlungen. Die meisten Fragen konnte Bürgermeister Dieter Muth bereits vor Ort auf den Versammlungen klären. An der Schulstraße zwischen Oberleichtersbach und Unterleichtersbach wird das Ortsschild entfernt und die bereits vorhandene Tempo-30-Zone bis zur Kapellenstraße in Unterleichtersbach verlängert. Die Verkehrssituation auf der KG 32 zwischen Oberleichtersbach und Kreuzung zur B 286 brennt einigen Bürgern nach wie vor unter den Nägeln. Roland Eckstein aus Oberleichtersbach übergab ein Schreiben mit allen Beschwerden und Lösungsvorschlägen an Bürgermeister Muth. Dieser schickt das Schreiben mit einer Stellungnahme der Gemeinde an das Landratsamt. Die Gemeinde bleibt wegen möglicher Lösungsvorschläge mit dem Landkreis im Gespräch.

Statik der alten Schule

Die Sanierung der alten Schule in Unterleichtersbach war ein wichtiges Thema auf der dortigen Bürgerversammlung. Dieter Muth informierte darüber, dass auch die Gemeinde einen Beratungsgutschein im Rahmen des kommunalen Förderprogramms zur Innenentwicklung nutzen könne. Die Gemeinde wird ein Planungsbüro beauftragen, die Statik des Gebäudes zu prüfen und mögliche bauliche Änderungen im Rahmen einer Sanierung auszuloten. Danach erst könne über die weitere Vorgehensweise beraten werden.

Dem Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Breitenbach, Am Alten Dorf, durch Markus und Sabrina Heck stimmten die Gemeinderäte ebenso zu wie dem Antrag auf Abbruch und Ersatzbau eines Wochenendhauses mit Garage am Dreistelz, Dreistelzstraße 80, durch Margit Wehner. Ebenso stimmten sie dem Bauantrag auf Neubau eines Wohnhauses mit Garage in Oberleichtersbach am Blumenweg durch Rainer und Marlen Enders zu. Bei der Generalsanierung und Erweiterung des Oberleichtersbacher Kindergartens genehmigten die Gemeinderäte zwei Nachträge. Die Firma Schneider stellte für Heizungsarbeiten zusätzlich 2658 Euro in Rechnung. Weitere 6628 Euro stellte die Dachdeckerfirma in Rechnung. Dies sei durch geänderte Bauvorschriften verursacht. Der Gemeinderat besteht aber auf einer ausführlichen Begründung der Nachträge durch das Planungsbüro. bws