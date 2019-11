Bürgerversammlung zur Ortsdurchfahrt Wiesen

Landrat Christian Meißner und Bürgermeister Jürgen Kohmann laden zur Bürgerversammlung bezüglich des Ausbaus der Kreisstraße LIF 7 (Ortsdurchfahrt Wiesen) ein. Diese findet am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr, in der Gastwirtschaft Hellmuth in Wiesen statt. An diesem Abend wird über den aktuellen Sachstand informiert. Landrat und Bürgermeister stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. red