Bürgerversammlung mit Segnung des Bauhofs

Am Donnerstag, 28. Juni, findet um 19 Uhr im neuen Bauhofgebäude in der Burgstaller Straße 2 in Hochstadt eine Bürgerversammlung statt. Dabei können die Bürger Fragen über kommunalpolitische Angelegenheiten stellen. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Segnung des Bauhofgebäudes. Es schließt sich ein gemütlicher Ausklang mit Bier und Bratwürsten an. red