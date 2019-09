In der Gemeinde Altenkunstadt ist am morgigen Mittwoch, 18. September, die "rollende Bürgerversammlung" unterwegs und wird die älteren Mitbürger wieder durch die Gemeinde chauffieren und dabei über die wichtigen Maßnahmen und bevorstehenden Entscheidungen informieren. Abfahrt ist um 13.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Altenkunstadt. dr