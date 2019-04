Bürgerversammlung in Wohnau

Die Gemeinde Knetzgau teilt mit, das am Montag, 8. April, eine Bürgerversammlung im Gemeindeteil Wohnau stattfindet. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Steinmetz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Rückblick über durchgeführte und ein Ausblick auf geplante Projekte in der Gemeinde Knetzgau. Dazu sind alle Bürger eingeladen. red