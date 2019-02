Bürgerversammlung in Weilersbach

Die Bürgerversammlung der Gemeinde Weilersbach für 2018 kann aus gesundheitlichen Gründen erst im März dieses Jahres stattfinden. Die Weilersbacher sind dazu am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Schütz eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Bürgermeisters sowie Wünsche und Anträge. Das Wort können grundsätzlich nur Gemeindebürger erhalten. Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. Den Vorsitz in der Versammlung führt der Bürgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter. red