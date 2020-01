Bürgerversammlung in Stettfeld

Die Gemeinde Stettfeld lädt für den Freitag, 31. Januar, zu einer Bürgerversammlung in den Saal Strätz in Stettfeld ein. Der Zugang ist nur über die Hauptstraße möglich, teilte die Gemeinde mit. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr. Trotz der Belegung durch die Lebenshilfe kann das Bürgerforum in der ehemaligen Gaststätte stattfinden. red