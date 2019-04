Bürgerversammlung in Pettstadt

Die Gemeinde Kirchlauter lädt für den Mittwoch, 10. April, zur Bürgerversammlung in den Gemeindeteil Pettstadt ein. Der Beginn ist um 18.30 Uhr im Gutsgasthof Andres. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Modernisierung der Abwasserbehandlung in Pettstadt. Dieser Tage hatte sich der Gemeinderat Kirchlauter mit dem Thema befasst. Zur Diskussion steht, ob das Klärwerk saniert wird oder ob die Abwasseranlage in Pettstadt an die Gemeindeentsorgung angebunden wird. red