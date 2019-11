Neubrunn vor 18 Stunden

Bürgerversammlung in Neubrunn

Die Gemeinde Kirchlauter veranstaltet am Dienstag, 19. November, eine Bürgerversammlung in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn. Der Beginn ist um 19 Uhr. Der Bürgermeister gibt seinen Bericht, die Bür...